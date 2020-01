Sassuolo-Torino, Mazzarri: “Millico è promettente, sarebbe stato un eurogol. Meritavamo il pari”

La rabbia di Walter Mazzarri.

Il Mapei Stadium ha ospitato la sfida tra il Sassuolo e il Torino, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A: i granata erano passati in vantaggio grazie all’autorete di Locatelli, ma i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato con il gol di Boga e Berardi.

Al termine del match il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua delusione per la sconfitta subita: “Il cambio di Verdi? Perché stavamo soffrendo. Fino a quel momento non riuscivamo ad uscire in palleggio come fatto nel primo tempo. Abbiamo perso dei palloni al limite dell’area, loro spingevano e vedevo che soffrivamo lì. Ho cercato di mettere un giocatore più fresco che ci avrebbe permesso di ripartire. La cosa che non mi è piaciuta è che non ripartivamo mai. Stavamo lì e non gestivamo mai il pallone. Noi dovevamo chiudere la partita con un’occasione clamorosa di Belotti e loro hanno trovato un eurogol. Non ci permettevano di ripartire e giocare come piace a me. Sull’euforia del Sassuolo siamo stati ingenui noi. Dovevamo far passare il momento e invece ci siamo fatti male da soli. Millico? Se si va a vedere le occasioni clamorose le abbiamo avute di più noi. Il calcio è così. Oggi era minimo da pareggio. Vediamo. E’ un ragazzo promettente. Deve imparare alcune cose però è forte. Tornando agli episodi, avrebbe fatto un eurogol come Boga. Poi abbiamo avuto altre occasioni e se non fai gol perdi le partite. Loro si sono gasati dopo l’1-1. E’ anche vero che gli avevamo concesso un tiro che se non prendi l’incrocio dei pali non fai gol. Io vorrei di più. Loro sono micidiali nelle ripartenze. Negli elementi il Sassuolo è una signora squadra. E’ una squadra forte. Venivamo da un momento positivo e perdere brucia. Col Bologna eravamo stanchi, oggi in teoria dovevamo essere alla pari col Sassuolo. Non si poteva calare nel secondo tempo. Ne parlerò con i ragazzi, bisogna essere più veementi sapendo che il Sassuolo, se non raddoppi, tenta il tutto per tutto. Dovevamo essere più lucidi e più brillanti, far passare il momento e rigiocare come nel primo tempo. Non ci siamo riusciti, colpa nostra“.