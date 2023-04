Sassuolo-Torino, Juric: “Peccato aver pareggiato, manca ancora qualcosa. Radonjic…”

"La squadra meritava di vincere, abbiamo creato tanto ma non siamo stat cinici. Dopo mezz'ora giocata in quel modo, andare in svantaggio non facile. Abbiamo rialzato la testa e trovato il pareggio, poi abbiamo avuto altre due o tre palle per poter vincere. Loro sono una buona squadra con grande qualità ed è un peccato aver pareggiato ma sono soddisfatto della prestazione. Questa prestazione, insieme ad altre passate, fanno capire che manca un pò per essere veramente forti. I ragazzi, però, fanno quello che gli chiedo e sono un ottimo gruppo. Futuro? Io ho ancora un anno. I contratti sono solo una garanzia economica per gli allenatori che vengono esonerati. Vogliamo fare meglio dello scorso anno questa è la mia idea, poi si vedrà. La squadra sta facendo bene e sono convinto che possiamo crescere ulteriormente. Radonjic? La vita è cosi, dopo lo shock del cambio con la Juve ha reagito bene. Oggi è stato fortunato ma ha fatto tutto ben. Sono molto contento della sua prova".