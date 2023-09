Salernitana-Torino, Juric: “Bravi e cinici! Zapata top, Radonjic può fare meglio”

Parola a Ivan Juric . L'allenatore del Torino - ai microfoni di DAZN - al termine del match contro la Salernitana , vinto per zero a tre dalla formazione granata, ha parlato della prova di Zapata e della prestazione corale della sua squadra sul rettangolo verde dell'Arechi. Di seguito, le parole del mister croato:

"Bravi e cinici, poi dopo il gol è stato più semplice ma non è stata una passeggiata. Non abbiamo preso gol, è la terza gara su quattro che succede (i granata hanno subito reti solo nella sconfitta di san Siro col Milan), ottimo così. Radonjic non faceva doppietta dal 2019? E ne ha sbagliato uno clamoroso, va bene, può fare meglio, ora ha più continuità negli allenamenti, è bravo ma diciamo che deve stare di più sul pezzo, ha ampi margini di miglioramento. Zapata? Grande gara anche senza segnare. Ha fatto giocare la squadra, dato assist, poteva anche fare gol. Sanabria in panchina? Ora la situazione è cambiata, c'è più concorrenza. Deve allenarsi bene e sfruttare l'occasione quando gli capiterà. Abbiamo un centrocampo molto interessante, giovane, posso scegliere partita dopo partita".