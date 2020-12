Roma-Torino, rivoluzione Giampaolo: fuori in 5 rispetto all’Udinese, anche Sirigu verso la panchina

“Si cambia tanto, tutto o quasi”.

Scrive così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulla sfida Roma-Torino. Una vera e propria rivoluzione: in occasione della sfida in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Olimpico”, Marco Giampaolo tenterà il cambio di passo. Dopo un avvio di stagione tutt’altro che brillante, il tecnico granata sembrava vicino all’addio. Tuttavia, il presidente Urbano Cairo ha scelto di confermargli la fiducia, auspicando comunque in una svolta.

Al momento, rispetto alla gara contro l’Udinese, sono certi della riconferma soltanto cinque giocatori: il capitano Belotti, uomo copertina della squadra allenata da Giampaolo, Lyanco, Singo, Rincon e Linetty. Per la prima volta, invece, potrebbe restare in panchina a sorpresa Salvatore Sirigu, così come altri calciatori che fin qui sono stati dei punti fissi: Nkoulou, Meité, Vojvoda e Zaza. Quest’ultimo non è partito alla volta della Capitale per alcuni problemi muscolari, ma sarebbe finito ugualmente ai margini.

“Quando c’è un portiere in difficoltà si può insistere ma si può anche cambiare…”, ha dichiarato Giampaolo in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A riferendosi proprio all’ex portiere di PSG e Palermo. In porta, dunque, debutterà dal primo minuto Milinkovic, schierato tra i pali anche nella giornata di ieri prima della partenza per Roma.