Roma-Torino, Belotti: “Vittoria emozionante, vincere qui non è facile. Doppietta? Ecco a chi va il merito”

La serata magica di Andrea Belotti.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra la Roma e il Torino, che si sono affrontati in occasione della diciottesima giornata di Serie A: i due club erano alla ricerca dei primi tre punti del 2020 fondamentali per restare nei piani alti della classifica. I granata sono riusciti a trionfare grazie alla doppietta di Andrea Belotti, che ha battuto due volte Pau Lopez prima con il mancino e poi trasformando un calcio di rigore.

Al termine del match il Gallo è intervenuto ai microfoni di DAZN, esprimendo la sua gioia per aver regalato la vittoria ai suoi compagni di squadra e ai suoi tifosi: “Sicuramente è una cosa emozionante aver eguagliato un grandissimo campione, sicuramente non voglio fermarmi. Devo continuare a lavorare. La mia doppietta è stata frutto della prestazione della squadra, Sirigu ha fatto grandissime parate. Tutti hanno dato l’anima, vincere qui a Roma non è una cosa facile. Dobbiamo continuare su questa strada. Sappiamo comunque in trasferta le squadre davanti a loro pubblico provano a dare qualcosa in più, è una cosa in cui abbiamo cercato di lavorare soprattutto perché nel girone d’andata non è andato tutto bene“.