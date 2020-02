Napoli-Torino, Longo: “La classifica è corta, dobbiamo stare attenti. La coppia Zaza-Belotti…”

Brutta sconfitta per il Torino.

Il San Paolo ha ospitato oggi la sfida tra il Napoli e il Torino, che si sono affrontati in occasione della ventiseiesima giornata di Serie A: gli azzurri hanno trionfato con le reti realizzate da Manolas e Di Lorenzo, che hanno reso nullo il gol di Simone Edera e hanno regalato ai tifosi la terza vittoria consecutiva in campionato. Una sconfitta che complica la stagione dei granata, rimasti a soli cinque punti dalla zona salvezza.

Al termine del match il tecnico del Torino, Moreno Longo, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Abbiamo commesso tantissimi errori in fase di impostazione, non puoi concedere a una squadra come il Napoli di recuperare palla così velocemente. Dovevamo proporci meglio e avere più personalità, dopo l’impatto positivo questo è venuta meno e direi che l’abbiamo pagata cara. Classifica? Lo stato d’animo è di grande delusione e arrabbiatura, da quando sono arrivato una vittoria contro la Samp avremmo potuto invertire il trend. Ho portato tutti alla realtà, siamo una squadra che ha solo cinque punti di distacco dalla zona salvezza e dobbiamo calarci verso una sfida nuova. Dobbiamo farci trovare pronti nelle partite che verranno. Zaza e Belotti isolati in attacco? Questa scollatura tra centrocampo ed attacco non deve esserci. Stiamo lavorando per trovare la soluzione tra i due attaccanti, loro sanno che per giocare così c’è bisogno di più disponibilità da parte loro. Lavoreremo anche su altri aspetti, lavoriamo da dieci giorni e quindi non voglio dare una bocciatura definitiva. Stiamo vivendo un aspetto mentale di grande difficoltà, abbiamo approcciato benissimo alla partita ma preso il gol dello svantaggio subito. Quando non avevamo niente da perdere abbiamo giocato con la testa più libera, questo però dobbiamo farlo quando siamo nel momento topico della partita altrimenti diventa complicato gestire una gara.