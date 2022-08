Monza-Torino, Juric: “Palermo? Siamo indietro. Belotti, decisione rispettabile”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino alla vigilia del match contro il Monza

Ivan Juric torna a parlare dopo la lite con il direttore sportivo Davide Vagnati. A margine della vittoria per 3-0 contro il Palermo era stato, infatti, il vice Matteo Paro a presentarsi ai microfoni, con l'ex Hellas Verona assente per la nota vicenda andata in scena nelle scorse settimane. Alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Monza di Stroppa, Juric è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro la squadra neopromossa in Serie A. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"C'è stata di mezzo la vacanza, poi un ritiro davvero brutto, nel senso che abbiamo avuto pochi giocatori e non era facile lavorare. Eravamo molto concentrati sul lavorare con i giocatori che c'erano, sperando che la squadra si completasse per prepararsi bene. La squadra è incompleta proprio a livello numerico e di struttura. Sono contento per i nuovi arrivi, penso che l'andazzo sia come l'anno scorso: giocatori che sulla carta sono ottimi ma hanno fatto fatica negli ultimi anni. Noi ci auguriamo che i vari Radonjic, Vlasic e Miranchuk, che negli ultimi o nell'ultimo anno hanno fatto male, allora qui possano dare gran contributo. Monza? Stroppa ha il suo gioco. Hanno messo dentro giocatori importanti, è rimasta una buona base e hanno continuato a lavorare sugli stessi concetti. Ci aspetta una partita difficilissima, loro palleggiano bene, vediamo come riusciamo a rispondere. Mi aspetto una gara impegnativa, non so come rispondiamo a questo tipo di partite".

Riguardo la vittoria col Palermo in Coppa Italia, Juric è tornato ad analizzarla così: "Non ho visto una partita che mi è piaciuta. Abbiamo lavorato su alcune cose questa settimana. Ho avuto l'impressione che siamo ancora indietro su alcune cose, come la pressione. Per competere in Serie A la squadra deve essere altra roba".

Tornando sulla lite con Vagnati, Juric ha parlato del suo attuale rapporto con lo stesso diesse granata: "Sono contento della reazione di Davide di quel giorno, ho visto uno che vuole reagire e lottare con grinta. Serve questo alla squadra. Sono contento, perchè a volte ho avuto la sensazione che fosse un muro di gomma, che passava sopra alle cose. Il rapporto è ottimo, normale".

Sull'obiettivo della squadra: "Europa? Mi sono allargato. Per essere sincero: uno lavora e diventa entusiasta, inizi a vedere le cose in un modo. Per fare questo lavoro ci vuole tanta energia, è molto emotivo. Penso che l'anno scorso sia stato difficilissimo per dispendio energetico. Lavoriamo con una calma e serenità allucinante. Si può lavorare benissimo. Succede che prendi a cuore certe situazioni e voli. Poi prendi due schiaffi e ti abbassi".

Sull'ex PalermoBelotti: "È una grande persona, ha ancora tanto da dare come giocatore. Ha dato tanto al Torino per anni, ora magari aveva bisogno di prendere un'altra strada ed è una decisione rispettabile".