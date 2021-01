Milan-Torino, Giampaolo: “Noi spettatori per 45′, solo con la rabbia non vinci le partite. Sul mercato rispondo così”

La delusione di Marco Giampaolo.

Tutto il rammarico dell’allenatore del Torino, Marco Giampaolo, ai microfoni di Sky Sport dopo il ko della squadra granata, sconfitta 2-0 contro il Milan. Queste le dichiarazioni del tecnico del “toro”.

“Nel primo tempo non l’abbiamo giocata, è troppo poco giocarla solo nel secondo tempo. Nei primi quarantacinque siamo stati spettatori con poca assunzione di responsabilità, troppo preoccupati, il secondo tempo non è bastato. Non siamo primi e non possiamo sottovalutare gli avversari. Ci hanno creato difficoltà ma fossimo stati meglio in partita, sarebbe stato diverso. Sono stati superiori, il rammarico è non aver giocato i primi 45. E’ la prima volta che succede così in modo passivo”.

CUORE GRANATA – “Solo con la rabbia non vinci le partite, non vuol dire niente. La squadra ha la rabbia nelle sue caratteristiche, ma oggi abbiamo giocato un primo tempo da spettatori. Lo schema? Non vince il sistema. Questa squadra lavora meglio con questo vestito con cui gioca meglio alcune partite. Non è questione di moduli o furore, non abbiamo giocato il primo tempo. A loro è bastato giocare il primo tempo per fare due gol, avrei voluto giocare 95 minuti ma siamo stati spettatori”.

TOUR DE FORCE SFIANCANTE – “Siamo i più penalizzati, giochiamo una gara ogni due giorni e mezzo. Il Milan gioca lunedì e noi sabato. Martedì dovrò cambiare 7-8 giocatori, non posso mandare i miei a morire”.

IL MERCATO – “Kouamé? Gioca con la Fiorentina, davanti io ho Belotti, Zaza, Bonazzoli, Verdi” – queste le dichiarazioni dell’allenatore del Torino, Marco Giampaolo.