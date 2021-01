Milan-Torino, Giampaolo alla vigilia: “Coppa Italia va rispettata. Belotti a riposo? Rispondo così”

“Il mio primo pensiero è quello di essere competitivi, poi faremo la conta su chi sta bene e su chi ha bisogno di recuperare”.

Parola di Marco Giampaolo. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Torino, intervenuto ai microfoni di Torino Channel alla vigilia del match contro il Milan, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma domani sera a San Siro: dal momento della sua squadra, reduce proprio dalla sconfitta maturata contro gli uomini di Stefano Pioli in campionato, alla possibilità di concedere un turno di riposo ad Andrea Belotti.

“Per noi si tratta della quarta partita in pochi giorni quindi qualcosa cambierà per forza. Belotti stanco? Vediamo come sta, deciderò domani se dargli un turno di riposo. Baselli? Purtroppo non ho alcun riferimento perché non ha giocato amichevoli o partite, però è possibile che domani gli conceda un determinato minutaggio, poi ci sarà da capire chi far giocare la successiva contro lo Spezia come play, visto che Rincon non ci sarà”, sono state le sue parole.

MILAN – “Abbiamo fatto ieri un’analisi della partita, i riferimenti li abbiamo, quindi domani in campo torneremo sulla falsariga di quella che è stata la gara di sabato. Dobbiamo stare concentrati sulla gara di Milano perché è una competizione importante che va rispettata. E sono sicuro che la squadra, anche al netto di qualche cambiamento, sia in grado di essere competitiva”, ha concluso Giampaolo.