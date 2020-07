Juventus-Torino, delusione Lukic: “Sfida difficile, regalato 4 gol. Ronaldo? Ci ha punito, la sua rete…”

“Oggi abbiamo regalato quattro gol. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile contro una grande squadra ed eravamo ben consapevoli dell’importanza di questa partita sia per noi che per i nostri tifosi. Purtroppo però non siamo riusciti portare a casa punti”.

Non nasconde l’amarezza il centrocampista del Toro Sasa Lukic che, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, ha commentato l’amaro ko rimediato questo pomeriggio contro la Juventus nel derby della Mole, analizzando l’opaca prova offerta dalla sua squadra.

“Ad inizio match abbiamo subìto due gol, poi siamo rientrati in partita sul finire del primo tempo e abbiamo anche avuto le azioni per pareggiarla. Ma il gol di Ronaldo ci ha punito. Questo periodo negativo è solo colpa nostra, di noi calciatori, ma ne usciremo. Pensiamo fin da ora alla sfida di mercoledì contro il Brescia.”