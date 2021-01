Calciomercato Torino, idea Franco Vazquez: l’ex Palermo è in scadenza, ma c’è la concorrenza. I dettagli

Potrebbe tornare a giocare in Italia.

Stiamo parlando di Franco Vazquez. L’ex trequartista del Palermo, che ha vestito la maglia rosanero dal 2012 al 2016, è finito nel mirino del Torino di Urbano Cairo. Il contratto che lega il classe 1989 al Siviglia scadrà il prossimo 30 giugno 2o21. E nel corso della stagione corrente è stato impiegato pochissimo. Sei le presenze collezionate fin qui. Ragion per cui, il calciatore italo-argentino avrebbe chiesto alla società spagnola di essere lasciato libero di trovare una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati si starebbe muovendo al fine di mettere a disposizione del tecnico Marco Giampaolo un trequartista dalle evidenti doti offensive che possa affiancare il capitano Andrea Belotti. I due, tra l’altro, hanno condivido proprio l’esperienza in Sicilia. “E’ il profilo giusto, per un Torino che gli garantirebbe un posto da titolare in un campionato che lui apprezza e che conosce benissimo. Una tentazione granata molto forte anche da parte del giocatore”, si legge.

Tuttavia, il Torino non è l’unico club sulle tracce del Mudo, accostato a più riprese anche alla Lazio, al Fenerbahce e al Trabzonspor. Seguiranno aggiornamenti…

