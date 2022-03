Bologna-Torino, Juric: “Belotti? Da lui mi aspetto sicuramente di più. Berisha…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Torino, Ivan Juric, a margine del pareggio maturato dai granata sul campo del Bologna

Parola a Ivan Juric . Il tecnico del Torino ha analizzato in conferenza stampa la prestazione offerta dai granata nel pareggio maturato sul campo del Bologna . L'ex allenatore del Verona si è soffermato, in particolare, sull'attaccante Andrea Belotti che non è riuscito a trovare la via della rete nella giornata odierna. Di seguito, le dichiarazioni di Juric .

"Penso che la squadra ha fatto un'ottima gara. Abbiamo avuto diverse occasioni per vincerla. In questo momento gira così e accettiamo i risultati, ma credo che abbiamo meritato di più. Belotti? Io da lui mi aspetto sicuramente di più. Berisha mi è sembrato molto sicuro, è uscito bene anche se non ha avuto molte situazioni in cui è stato chiamato in causa. Ricci ha fatto una partita solida, si sta inserendo bene. Conferma Berisha tra i pali? Adesso vediamo. Io penso che nei primi mesi non abbia fatto bene, poi si è messo a lavorare e ora sta andando meglio. Con Vanja siamo d'accordo che vediamo come si riprende da questo piccolo calo che ha avuto".