VIDEO Ternana, sfogo shock del patron Bandecchi: “Squadra fortemente di me**a”

Il duro sfogo su Instagram del patron della Ternana dopo il 4-0 di Modena

Mediagol ⚽️

Prima vittoria in campionato per il Modena di Attilio Tesser. Un successo, quello conquistato dai canarini contro la Ternana di Lucarelli in occasione della sfida valevole per la terza giornata di Serie B, ottenuto grazie alle quattro reti messe a segno da Davide Diaw, Marco Capuano, Diego Falcinelli e Luca Tremolada.

Un netto ko che ha fatto letteralmente infuriare il patron della Ternana, Stefano Bandecchi. "Siccome il silenzio non mi è stato imposto da Babbo Natale, ma è stata una mia idea, non pensate che girano le palle soltanto a voi perché per quello che io pago di stipendi e per quello che io desidero ottenere, una partita come quella di oggi contro una squadra di me**a a me fa veramente incazzare. Detto questo, senza nessun rispetto e senza troppe chiacchiere, è chiaro che sono più incazzato di voi. Comunque troveremo la soluzione", il duro sfogo del presidente rossoverde su Instagram.

"Siccome mi dicono che ho detto che il Modena è una squadra di me**a, volevo dire che il Modena non è una squadra di fenomeni, non è nemmeno una squadra imbattibile, né la peggiore del mondo. Volevo solo rafforzare il fatto che la mia squadra è fortemente di me**a, vuol dire solo che i miei calciatori non hanno capito un ca**o di come devono giocare. Chiedo scusa per i modi, ma non è che mi siano piaciuti. Però i miei sono ancora più di me**a", le sue parole.