Ternana-Palermo: le Fere di Lucarelli outsider in Serie B. La scheda degli umbri

Le buone prove di Andrea Favilli, centravanti ex Genoa classe 1997, hanno messo un po' in ombra Alfredo Donnarumma, attaccante protagonista di diverse cavalcate negli ultimi campionati di Serie B con Brescia ed Empoli. Nel 4-3-2-1 di mister Lucarelli, il motore è il centrocampo di qualità che gestisce e scarica le azioni offensive verso i tre davanti che unendosi formano un 4-3-3 puro. A costituire la cerniera in zona nevralgica due ex Salernitana, che con i granata hanno disputato lo scorso campionato di Serie A: si tratta di Mamadou Coulibaly e Francesco Di Tacchio. Già due gol per la possente mezzala senegalese, abile negli inserimenti alle spalle della difesa e potenziale pericolo per la linea arretrata di Eugenio Corini. Il numero 14 ex granata è invece la mente dello scacchiere di Lucarelli, ogni manovra dal basso parte dai suoi piedi. Nei quattro dietro, davanti al portiere Innarilli, trova spazio anche un ex Palermo: si tratta del laterale mancino Niccolo Corrado. Classe 2000, Corrado ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2020/21, collezionando però solamente 7 apparizioni nella sfortunata parentesi targata Roberto Boscaglia.