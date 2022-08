Ternana, Lucarelli: “Modena gara difficile, Tesser allenatore esperto. Serie B…”

Esordio di campionato con una sconfitta e una vittoria per la Ternana , reduce appunto dai tre punti conquistati contro la Reggina . Nella 3a giornata di Serie B , gli umbri affronteranno in trasferta il Modena . Alla vigilia del match, in programma domani 27 agosto alle 20:45, il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Modena è una gran bella squadra, domani il nostro obiettivo deve essere solo giocarcela con loro. Ad Ascoli è arrivata una sconfitta immeritata e dovevamo ripartire e reagire subito. Contro la Reggina è stata una battaglia vera, una gara giocata fino all’ultimo minuto coi giocatori che si sono anche rotti per portarla a casa dimostrando attaccamento alla maglia. Gli emiliani sanno il fatto loro, hanno un allenatore esperto, si difende con tutti gli effettivi e attacca con almeno sei giocatori, soprattutto sugli esterni che giocano a piede invertito e verticalizzano subito. La società è ambiziosa, la piazza è importante, la tifoseria è calda. Sarà per noi una partita difficile come tutte le altre. Domani sarà un bel test per capire se la nostra crescita è costante, anche se con piccoli margini. Questo campionato poi, lo sappiamo, è difficile e presenta sempre il conto, le difficoltà iniziali possono poi diventare utili in ottica futura. Noi abbiamo una squadra tecnicamente molto forte che è cresciuta e che è meno anarchica rispetto a un anno fa. Mi aspetto un altro passettino verso la crescita".