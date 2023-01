Ternana, la carica di Falletti: “Con l’Ascoli gara fondamentale, ho un obiettivo…”

“Posso dare ancora di più e ne sono consapevole, però stiamo lavorando forte in questa settimana per arrivare nei migliori dei modi alla partita di domenica. Contro l’Ascoli ci aspetta una sfida fondamentale da giocare al massimo per iniziare bene l’anno e il girone di ritorno. Voci di malumore in spogliatoio? Bisogna prima di tutto chiarire una questione. Non c’è nessun problema all’interno dello spogliatoio. Nessuno ha litigato con nessuno. Abbiamo solo bisogno di invertire questo periodo negativo. Siamo consapevoli, nonostante tutto, di essere ancora in zona playoff. Mio obiettivo personale e di squadra? E' sempre quello di migliorare, giorno dopo giorno. In questi mesi dobbiamo far vedere a tifosi e persone che ci seguono che siamo una squadra competitiva, e che insieme possiamo puntare a fare cose importanti”.