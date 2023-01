Ternana, i convocati di Andreazzoli per il Modena: c’è Martella, out Donnarumma

I convocati di Aurelio Andreazzoli per la sfida contro il Modena

Nella 22a giornata di Serie B, al "Libero Liberati" di Terni va in scena il match tra i padroni di casa e il Modena. Non saranno disposizione del tecnico rossoverde, Aurelio Andreazzoli, gli infortunati Capuano e Donnarumma, recuperati invece Defendi e Ghiringhelli. Nell'elenco presente anche Bruno Martella, laterale sinistro nella lista degli obiettivi del binomio dirigenziale del Palermo formato da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno. La trattiva tra i rosanero e la Ternana per k0ex Brescia e Crotone si è momentaneamente arenata, ma il terzino rimane fortemente monitorato dal club di Viale del Fante.