Ternana, è addio con il ds Leone: ecco i possibili sostituti! C’è anche un ex Palermo

Un susseguirsi di eventi che - probabilmente - culminerà con l'ultimo addio in casa rossoverde. E' notizia di pochi giorni fa: Luca Leone non è più il direttore sportivo della società umbra. Scelta che arriva direttamente della proprietà, che continua a mettere in chiaro la sua nuova idea di calcio. L'edizione odierna del "Quotidiano Sportivo" analizza - invece - chi sono i profili in pole position per sedersi sulla poltrona di polo manageriale della Ternana: in prima fila c'è il navigato Stefano Capozzucca! L'ex Palermo Daniele Faggiano, Angelo Fabiani e Ernesto Salvini sono profili più defilati nella lista del nuovo patron.