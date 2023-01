Ternana-Ascoli, Andreazzoli: “Squadra piacevole, la strada è questa. Arbitraggio…”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Ternana, Aurelio Andreazzoli

Parola ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico delle "Fere", in seguito al match disputatosi al "Liberati" tra Ternana e Ascoli, vinto per 1-0 dai padroni di casa, è intervenuto nella conferenza stampa post gara. Di seguito le parole del mister ex Empoli:

"Ho trovato una squadra equilibrata ma anche piacevole, essenziale. Abbiamo finito il primo tempo con un risultato striminzito per quanto prodotto. La strada però è questa, succederà che otterremo quello che si crea in campo. Vogliamo comportarci da persone serie, c'è tanta applicazione e voglia di fare. Andare a cercare un rischio fisico pur di avere la meglio, quando questo succede ti lascia soddisfatto, è quello che ho chiesto alla squadra. Senza questo patrimonio non vai da nessuna parte. Possiamo parlare ma resta aria fritta. In questo caso sono fatti. Poi ci sono anche gli altri che non ci hanno creato problemi con palla in movimento, ma lo hanno fatto su palle da fermo. E' una squadra fisica, Iannarilli è stato bravissimo e ha salvato il risultato. Ma abbiamo avuto 3-4 occasioni importanti nel secondo tempo che non abbiamo sfruttato. Dobbiamo essere più bravi a gestire i momenti di pressione degli avversari che ci sono in tutte le partite. Significa essere ordinati e cazzuti nel gestire la palla senza affidarsi a situazioni interpersonali"

Sull'arbitraggio: "E' un arbitro importanti, mi piace. Non so se su Partipilo poteva essere rigore. Da fuori ho visto questo, ho chiesto al quarto uomo di rivederlo, ma non l'hanno fatto, io mi fido di quello che decidono"

Squalifiche ed eventuali innesti: "Qualcosa ci inventeremo, meglio averli tutti a disposizione. Sono soddisfatto dei tre punti che sono venuti nella maniera detta finora. Questo resterà anche nella testa dei calciatori che si rendono conto che giocando sarà più facile vincere. In qualche modo faremo. Ora abbiamo messo dentro la cassaforte questi punti, non andremo in nove a giocare, mi fido ciecamente di chi ho a disposizione. Stasera Ghiringhelli è stato eccellente, bravissimo, è un calciatore che è stato utilizzato poco. Ha giocato ad alto livello. Defendi ha avuto la tonsillite all'ultimo momento ma abbiamo giocato lo stesso. Finchè siamo in 16 per le sostituzioni siamo più che sufficienti. Si da la possibillità a tutti di partecipare, ti rendi conto che hai la possibilità di variare le cose. Se giocano sempre i soliti l'ambiente si avvilisce"