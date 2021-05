Supercoppa Serie C, Ternana-Como 3-0: le fere vedono il titolo. In finale il derby col Perugia

La Ternana verso il titolo di campione assoluta di Serie C.

VIDEO Lucarelli festeggia la promozione con la Ternana: “La mia testa è qui. Stagione straordinaria”

Successo netto per la Ternana nel secondo match di Supercoppa Serie C. La formazione allenata dal tecnico Cristiano Lucarelli si è imposta per 3-0 sul Como nella gara in programma allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Le fere guadagno l’accesso alla finalissima, grazie alle reti messe a segno da Vantaggiato – per lui una doppietta – al 20′ e al 41′. Il gol del definitivo 0-3 porta invece la sigla di Peralta che, al 70′ mette in cassaforte il risultato per la compagine di Lucarelli. Finisce qui quindi la competizione per la formazione lombarda, reduce da due sconfitte consecutive. La Ternana invece si giocherà il trofeo di Lega Pro nel derby con il Perugia, in programma sabato 22 maggio alle ore 15.00 allo Stadio “Libero Liberati”. Ai rossoverdi, per aggiudicarsi la Supercoppa Serie C, basterebbe anche un pareggio.