Reggina-Ternana, Andreazzoli: “Persa un occasione. Difesa a tre? Ecco l’obiettivo”

Parola ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico delle "Fere", in seguito al match disputatosi al "Granillo" tra Reggina e Ternana, terminato 2-1, è intervenuto in sede di conferenza stampa nel post gara, affrontando diversi temi riguardanti la prova dei suoi in Calabria. Di seguito le parole del mister ex Empoli: