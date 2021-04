FIGC, Gravina scrive al patron della Ternana: “Avete compiuto un’impresa esaltante, ritorno in B motivo d’orgoglio”

La Ternana dopo una cavalcata straordinaria ha conquistato la promozione in Serie B.

La compagine umbra ha dominato la sfida contro l’Avellino e ottenuto il pass per la cadetteria con addirittura quattro turni d’anticipo. Campionato più che perfetto quello disputato dagli uomini guidati da Cristiano Lucarelli che hanno rimediato una sola sconfitta nell’arco dell’intera stagione. A rendere omaggio all’impresa delle “Fere” anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che ha scritto una lettera al patron della Ternana (Stefano Bandecchi).

“Caro Presidente, scrivo per rappresentarti i miei complimenti e quelli della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La Tua squadra è stata protagonista di un’impresa esaltante, riuscendo a conquistare la promozione con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato in virtù di un’impressionante continuità di risultati e di una serie di prestazioni contraddistinte da grande caratura tecnica e caratteriale. Il ritorno in Serie B rappresenta un motivo di orgoglio per dirigenza, per i calciatori, per lo staff tecnico e per tutti gli appassionati, anche perché è stato raggiunto in una stagione molto complessa sotto il profilo ambientale e organizzativo. Vi auguro di poter festeggiare presto con i vostri tifosi, non appena ci saremo messi alle spalle i dolori e le difficoltà di questa terribile pandemia”.