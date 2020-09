Calciomercato Ternana, ufficiale il ritorno di Falletti: l’ex Palermo riparte dalla Serie C. I dettagli

La notizia era nell’aria, pochi istanti fa l’ufficialità: Cesar Falletti è un nuovo giocatore della Ternana.

Il trequartista classe 1992, che nella stagione 2018-2019 ha vestito la maglia rosanero, collezionando trentadue presenze e mettendo a segno quattro reti, dopo il fallimento del club di viale del Fante è tornato in quel di Bologna, società che ne deteneva la proprietà del cartellino. Un ritorno momentaneo alla luce della scelta da parte del club di Joey Saputo di cedere ancora una volta il calciatore. Dunque, la parentesi di un anno in Messico, al Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. Adesso, Falletti ripartirà dalla Serie C.

Di seguito, il comunicato diramato dal Bologna attraverso il proprio sito di riferimento.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante César Falletti alla Ternana Calcio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022 con obbligo di riscatto”.

Si tratta di un ritorno: il giocatore uruguaiano, infatti, ha già vestito la maglia della Ternana dal 2013 al 2017.