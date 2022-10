Bari-Ternana 0-0, Iannarilli: “Parata su Cheddira? Rispondo così. Ko col Genoa…”

"Noi sapevamo che sarebbero partiti forte nel primo tempo siamo stati bravi a contenerli, io ho cercato di dare il mio contributo, su Cheddira l’ho presa di faccia ma l’importante è che non sia entrata. Quanto è stato importante reagire dopo Genoa? Contro il Genoa non meritavamo di perdere, siamo ripartiti focalizzandoci sulla prestazione e non sulla sconfitta, e questo ci ha dato una mano per affrontare con maggiore serenità la partita di oggi. L’obiettivo è sempre quello dei tre punti perché siamo una squadra importante. Il Bari oggi è stato bravo, hanno spinto tanto, il secondo tempo potevamo anche far gol, portare via un punto da Bari è importante per noi. Qual è stato l’intervento più difficile? Forse l’uno contro uno con Cheddira nel secondo tempo, quello che conta comunque è non aver preso gol. Sono contento della prestazione ma ora archiviamo questo match e pensiamo alla gara di sabato con la Spal. In questi 3 anni ogni mio errore è spesso sottolineato? Purtroppo il mio ruolo è cosi, però amo quello che faccio, io cerco di non farmi influenzare troppo sia quando le cose vanno bene che quando vanno male, l’importante è continuare a lavorare anche perché tempo per pensare non ce n’è".