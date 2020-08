Supercoppa Europea, Bayern Monaco-Siviglia: tifosi sugli spalti a Budapest, ma il governo magiaro chiede garanzie

Il 24 settembre a Budapest si giocherà la Supercoppa Europea che vedrà opposte Bayern Monaco e Siviglia.

VIDEO PSG-Bayern Monaco, a Marsiglia festa grande per il ko dei parigini: caroselli e fuochi d’artificio

L’emergenza Covid negli ultimi mesi ha costretto le autorità mondiali a giocare le sfide di campionato e coppe a porte interamente chiuse per non rischiare di propagare il contagio. Per la sfida che si giocherà in terra magiara, invece, si è deciso di reinserire quantomeno parzialmente i tifosi sugli spalti con il 30% del pubblico che potrà popolare l’impianto. Una percentuale che equivale a ventimila spettatori, ma nel frattempo è arrivata la nota del governo ungherese che ha dettato un ordine. C’è il desiderio di non correre alcun rischio e per tale motivo chi arriverà dall’estero dovrà sottoporsi obbligatoriamente a quarantena o in alternativa dovrà presentare il risultato di tamponi negativi effettuati nei giorni precedenti (per un massimo di cinque).

VIDEO PSG-Bayern Monaco, Coman: “Momento incredibile, ma ho un filo di tristezza”