SüdTirol, Tait: “In Serie B club e stadi top. Promozione in A? Rispondo così”

“Se ho già pensato a qualcosa da fare in caso di Promozione in A? Non ho proprio pensato a cosa, ad essere sincero… ma in quel caso potete chiedermi non dico tutto ma quasi… però andiamo avanti per il nostro cammino, poi quello che verrà in più sarà tanto di guadagnato. Non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo principale e siamo focalizzati su questo. Arrampicata nei monti in zona? Potrebbe essere un’idea ma vale tutto, tranne robe con gli sci per il resto potreste chiedermi tutto (ride, ndr). Qual è la cosa che mi ha colpito di più di questa nuova esperienza in B? È davvero un altro mondo, in campo la differenza la noti in tutto, dalla forza e ritmo notevolmente più alto, alla qualità dei singoli e alla preparazione tattica degli avversari ma cambia anche il fatto che vai a giocare in piazze importantissime e stadi bellissimi , con tantissimi tifosi. Poi è molto seguito il campionato a livello di Media è di Pubblico in generale…anche qui la gente si sta appassionando con il nostro stadio che seppur piccolino è sempre pieno ed è bello. Ti fa piacere, i tifosi ci vogliono bene e noi siamo contenti . Poi questa società che sta facendo cose egregie se lo merita”