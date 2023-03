SudTirol-Perugia, Bisoli: “Vittoria che ci permette di vivere una favola. Tait bene”

Le parole in conferenza stampa del tecnico del SudTirol Pierpaolo Bisoli

Termina 2-1 la sfida tra SudTirol e Perugia, andata in scena questo pomeriggio al "Druso", valida per la ventinovesima giornata di Serie B. A decidere le reti di Mazzocchi nel primo tempo e Curto, nel secondo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico biancorosso, Pierpaolo Bisoli, intervenuto in conferenza stampa.