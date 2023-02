SüdTirol, l’ex Cia: “Primo anno in B sempre facile. Serie A? Se continuano così…”

Il SüdTirol guidato da Pierpaolo Bisoli è certamente la squadra rivelazione del torneo cadetto. La formazione altoatesina, neopromossa del torneo cadetto, ha vissuto un breve momento complicato ad inizio stagione, in seguito alle dimissioni dell'ex tecnico Lamberto Zauli . Con l'avvento del coach ex Cagliari , Cesena , Padova e Cremonese , tra le altre, è arrivata la svolta, grazie ad una lunga serie di risultati importanti, che hanno permesso alla squadra biancorossa di piazzarsi stabilmente in zona playoff (oggi quinta in classifica con 39 punti).

"La sfida di Cosenza? Sarà una delle partite più difficili per la formazione biancorossa dato che arrivano da una serie di risultati positivi, ma davanti troveranno una squadra che ha assoluto bisogno di punti e che giocherà davanti ai loro tifosi. Ho sempre pensato che un allenatore come Bisoli o fa molto bene o fa molto male, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Lui è un martello, è difficile trovare la squadra che ti segue cosi, l’ho vista diverse volte quest’anno, ultima contro il Pisa e non ho mai avuto la sensazione che potesse subire gol. Ovvio, ha sofferto, ma il fatto di avere una difesa così è importante, perché poi davanti prima o poi qualcosa salta fuori in particolare con due giocatori come Odogwu e Casiraghi. Obiettivo promozione? Visto che sono lì davanti, credo che possano ambire un po’ a tutto a questo punto. Sono dell’idea che il primo anno sia sempre più “facile” rispetto ai successivi, dato che ci si porta dietro l’entusiasmo della promozione. E quindi devono provarci, poi se saranno playoff o promozione diretta non lo so, di sicuro se continuano così rischiano davvero di giocarsela fino alla fine".