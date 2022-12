SüdTirol, De Col: “Limitato il Frosinone, peccato non aver vinto. Mio gol? Bisoli…”

Inizio di stagione entusiasmante per il SüdTirol di Pierpaolo Bisoli, attualmente ottavo in classifica di Serie B a quota ventidue punti, dopo le quindici giornate fin qui disputate. La compagine altoatesina dopo il pareggio interno rimediato contro il Frosinone del tecnico Fabio Grosso, affronterà nel prossimo turno un Genoa in difficoltà, dopo il ko di "Marassi" della formazione di Alexander Blessin , sempre più in bilico dopo gli ultimi deludenti risultati dei "Grifoni". Di seguito le dichiarazioni di De Col in mixed zone, dopo l'1-1 contro i ciociari.

"Dobbiamo essere soddisfatti di quanto fatto. Abbiamo limitato molto il gioco del Frosinone e abbiamo creato diverse occasioni da rete. Dispiace non aver portato a casa la vittoria, ma dobbiamo essere orgogliosi. Mio Gol? Ho segnato per la prima volta in Serie B ed è stata un'emozione incredibile, un momento che ripaga di tutti i sacrifici fatti per arrivare fin qui. Mister Bisoli prima della gara aveva detto che avrei trovato il gol, lo ringrazio come ringrazio tutti i miei compagni. Abbiamo disputato una buona gara e dispiace non aver vinto. Adesso ci prepariamo per battagliare contro il Genoa. Il cambio di ruolo? Non è un problema, decide l’allenatore. Io cerco solo di fare il massimo”