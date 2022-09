SudTirol, Bisoli verso il Como: “Successo sul Pisa ha dato ossigeno. Il modulo…”

"Non sono a conoscenza dei problemi relativi al Como. So che ci sarà un avvicendamento relativo al Como, ma non penso saranno condizionati da questo aspetto. Loro hanno giocatori importanti e scenderanno in campo per ottenere il massimo dei punti, ma il nostro approccio in casa e in trasferta deve essere sempre aggressivo. Sarà una partita difficile perché loro giocano un calcio verticale e hanno un giocatore come Cerri che in Serie B sposta gli equilibri. - continua Bisoli - La vittoria con il Pisa ci ha dato ossigeno, permettendoci di lavorare con più serenità. La conferma del modulo? Sono uno a cui piace variare, da me ci si possono sempre aspettare dei cambiamenti. Io sono dell’opinione che i giocatori più in forma devono giocare. Il mio compito è quello di trovare il modo per fare esaltare le qualità di coloro che stanno meglio".