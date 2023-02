Sudtirol, Bisoli: “Palermo squadra dai grandi valori. Assenze? Non saranno un alibi”

Meno di ventiquattro ore alla sfida tra Sudtirol e Palermo, in programma domani 25 febbraio alle 14 allo stadio "Druso" di Bolzano. I rosanero arrivano dal pareggio prezioso ottenuto contro il Frosinone, tirolesi dall'alto del quinto posto sono la rivelazione di questa Serie B. Sei risultati utili per la compagine biancorossa, quattro vittorie e due pareggi, tra cui quello recente in casa del Cosenza. Il tecnico del Sudtirol, Pierpaolo Bisoli, ha presentato la gara contro il Palermo in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni: