Sudtirol-Palermo, sold out al “Druso”: le info per l’ingresso allo stadio

Tutti i tagliandi di accesso per Sudtirol-Palermo sono stati acquistati

Sale l'attesa per la sfida in chiave playoff tra SudTirol e Palermo, gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B e in programma allo stadio "Druso" di Bolzano sabato 25 febbraio alle ore 14:00.

Il match mette di fronte due delle quattro squadre neopromosse dalla Lega Pro, insieme a Bari e Modena. Da una parte il SudTirol di Pierpaolo Bisoli, vera rivelazione di questo torneo cadetto sorprendentemente al terzo posto in classifica in coabitazione con i "galletti" di Michele Mignani. Dall'altra i rosanero guidati da Eugenio Corini, che hanno invertito il loro trend di inizio stagione, sfoggiando prestazioni di rilievo che hanno permesso a capitan Brunori e compagni di avvicinarsi sensibilmente alla zona playoff. All'orizzonte ancora tredici gare da giocare, che potrebbero regalare scenari che vanno ben oltre l'obiettivo del consolidamento della categoria del club di viale del Fante targato City Football Group.

L'impianto di Bolzano è andato sold out, con tutti i tagliandi messi in vendita che sono stati polverizzati dai sostenitori di Sudtirol e Palermo.

"L’FC Südtirol comunica che tutti i tagliandi di accesso messi in vendita per la gara casalinga di domani, sabato 25 febbraio 2023, contro il Palermo sono stati acquistati. Quindi lo Stadio Druso sarà sold out.

Proprio in considerazione del massiccio afflusso di spettatori, si invitano cordialmente i possessori di regolare tagliando d’accesso a raggiungere con congruo anticipo lo stadio di viale Trieste per evitare lunghe code ai tornelli. I cancelli del “Druso” apriranno alle ore 12.30 e all’interno dell’impianto saranno in funzione fin da subito i vari punti di ristoro (offerte speciali fino alle ore 13.30)", si legge nel comunicato diramato dal club altoatesino.