Sudtirol-Bari 1-0, Tait: “Ci crediamo, stiamo facendo qualcosa d’incredibile”

Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Sudtirol dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Bari.

"Stiamo facendo qualcosa d'incredibile, ci crediamo e abbiamo fatto una gara penso perfetta". Lo ha detto Fabian Tait , intervistato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria conquistata ai danni del Bari in occasione del match valevole per la semifinale d'andata dei playoff di Serie B . Un successo ottenuto grazie alla rete messa a segno al minuto 92 da Matteo Rover fra le mura dello Stadio "Druso". Il prossimo venerdì 2 giugno la gara di ritorno allo Stadio "San Nicola": fischio d'inizio alle ore 20:30.

"Adesso ci riposiamo un attimo e poi iniziamo a pensare alla gara di venerdì. Bisoli ci ha trasmetto fin da subito le sue qualità e noi non molliamo mai - ha proseguito il capitano del Sudtirol -. Quello che abbiamo creato quest'anno è qualcosa di straordinario. Non c'è mai stato. Lo stadio è pieno da tutta la stagione. Sono felice che i tifosi si divertano e che abbiano la voglia di tornare allo stadio la prossima volta. Contro il Bari non è stata una partita semplice, ma siamo stati bravi a gestire il loro possesso palla. E vogliamo fare bene allo stesso modo anche venerdì", le sue parole.