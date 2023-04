Ascoli-SudTirol, Bisoli: “Bari? Sconfitta che fa bene. Fiordilino out, playoff…”

“La squadra sta molto bene in vista della gara contro l’Ascoli, la sconfitta ci ha fatto bene e abbiamo capito gli errori commessi e compreso che per tornare a essere super concentrati come all’inizio di questo percorso a volte serve prendere uno schiaffo. Ti fa tornare con i piedi per terra e ti dà quel qualcosa di più che i risultati ti tolgono, come succede a tutte le squadre del mondo. Contro il Bari ripeterei tutto quello che abbiamo fatto, sul piano tattico è stata la migliore delle ultime sette gare, i pugliesi sono una squadra molto forte, ma non ha avuto un’occasione da rete. Quindi non mi faccio condizionare dal risultato, per esempio col Cagliari avevamo giocato peggio. Sono convinto che arriveremo nelle condizioni migliori al finale di campionato, possiamo conquistare i play off e arrivare a giocarli nel migliore dei modi. Questa sconfitta ci permetterà di limare quello che nelle ultime gare non avevamo mostrato. Leggo che abbiamo perso il terzo posto, ma non dimentichiamoci che dovevamo salvarci all’ultimo minuto dei play out e abbiamo fatto un percorso straordinario con 12 risultati positivi all’andata e 12 al ritorno, nessun’altra squadra l’ha fatto. - continua Bisoli facendo il punto sulla rosa – A oggi in mezzo al campo abbiamo solo Tait, Siega e Mawuli, Belardinelli non sarà convocato, Schiavone ha avuto l’influenza e Fiordilino è stato male e neanche loro partiranno per Ascoli. Sto cercando di trovare delle soluzioni, ma in ogni caso siamo abituati alle emergenze e non ci piangiamo addosso. Proverò Lunetta in quella zona di campo perché credo che abbia le caratteristiche simili a quelle di Siega".