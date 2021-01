Torino-Spezia, Agoumé: “Punto prezioso contro una diretta concorrente, forza mentale al top. Vignali? Rispondo così”

Lucien Agoumé, nel post-gara di Torino–Spezia.

Dopo il pareggio a reti bianche, maturato durante il match di questo pomeriggio tra Torino e Spezia, io centrocampista bianconero, Lucien Agoumé ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sfida dell’Olimpico “Grande Torino”, nel post gara del match valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del calciatore franco-camerunense degli “Aquilotti”.

“Questo punto per noi è come una vittoria visto che siamo rimasti subito in dieci. Abbiamo dimostrato grande forza mentale che ci ha consentito di tenere fino al 90′. È un punto importante anche perché preso contro una diretta avversaria. Siamo rimasti in partita fino alla fine, ora dobbiamo già pensare di fare bene anche nella prossima gara. Vignali? Cose che capitano. Siamo una squadra e ci sosteniamo a vicenda. Questo punto è anche per lui” – queste le dichiarazioni del calciatore dello Spezia, Lucien Agoumé