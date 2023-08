SudTirol-Spezia, Alvini: “Risultato positivo, onore e merito a loro” E sull’arbitro…

GLI ERRORI –“Per quanto riguarda le cose che potevamo fare meglio, siamo partiti benissimo e siamo andati in vantaggio poi abbiamo smesso di fare quello che sappiamo fare benissimo cioè andare in pressione concedendogli delle occasioni e da una di queste è nato un rigore. Poi, dopo esser tornati avanti, abbiamo subìto il secondo gol che era evitabilissimo. Infine, quando la gara sembrava sotto controllo abbiamo preso gol su palla ferma. Non mi è piaciuto l’atteggiamento, ad un certo punto abbiamo smesso di aggredire giocando con troppa superficialità. Onore e merito al Sudtirol ma noi non abbiamo azzannato la partita per chiuderla. Per il resto abbiamo fatto cose egregie ed il risultato è comunque positivo”.