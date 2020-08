Spezia in Serie A, Terzi: “Contava solo il risultato, siamo entrati nella storia del club”

Lo Spezia perde contro il Frosinone ma riesce comunque a compiere il miracolo.

Sul campo dello stadio Picchio è andata in scena la sfida tra lo Spezia e il Frosinone, che si sono affrontati in occasione del ritorno della finale dei playoff: nonostante il gol di Rohden, i ciociari non sono riusciti ad ottenere la promozione, e così lo Spezia è riuscito (grazie alla vittoria nella gara d’andata e il miglior piazzamento in classifica) ad ottenere una storica prima volta in Serie A.

Al termine del match il capitano dei liguri Claudio Terzi, è intervenuto ai microfoni di DAZN visivamente commosso per il traguardo raggiunto, esprimendo tutta la sua grande gioia per aver conquistato la promozione in massima serie. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto un grande calcio durante la stagione. Oggi era una partita ad alta tensione, non potevamo pensare allo spettacolo. Contava soltanto il risultato, con l’impegno e il sacrificio di tutti siamo riusciti ad entrare nella storia di questo club. Ora dobbiamo soltanto festeggiare. Ci siamo complicati la vita, a cospetto di una grande squadra che ci ha messo in difficoltà fino alla fine. Analizzando tutta la stagione, però, credo che abbiamo meritato la promozione. Voglio dedicare questa gioia immensa alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e che mi segue da casa“.