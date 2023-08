Spezia, è fatta per Giovanni Corradini: il centrocampista arriva dalla Fiorentina

Giovanni Corradini lascia la Fiorentina per accasarsi allo Spezia. Il club di Serie B nelle prossime ore ufficializzerà l'acquisto del mediano classe 2002 che sbarcherà in Liguria a titolo definitivo. Lo Spezia, infatti, farà sottoscrivere al...

Spezia attivissimo in sede di calciomercato estivo. Alzare l'asticella in termini di cifra tecnica, personalità e freschezza complessiva della rosa per nutrire concrete ambizioni di vertice. La compagine di Massimiliano Alvini si è già presentata ai prossimi nastri di partenza del campionato di Serie B per puntare dichiaratamente al salto di categoria.