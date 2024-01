Spezia, D’Angelo: “Mateju? Sostituto giusto di Amian. Partenza Verde…”

"Dal mercato sono arrivati calciatori che ci consentono di alzare il nostro livello, specialmente sul piano dell’esperienza, essendo tutti calciatori che conoscono molto bene la categoria; qualcuno è leggermente indietro di condizione, ma ci entrerà in breve tempo. Bandinelli e Gelashvili sicuramente non ci saranno, così come Reca ed Elia, il quale è più vicino al recupero rispetto al polacco, i cui tempi si sono un po’ allungati. Poi ci sono altri calciatori da valutare come Antonucci e Pio Esposito, valuteremo. In questo momento la squadra ha bisogno di alcuni punti di riferimento che la difesa a quattro consente più della difesa a tre, ma sicuramente gli infortuni non ci stanno aiutando, pertanto valuteremo bene per la partita contro il Pisa. Dal mercato manca ancora qualcosa, ma di questo dovremo parlare a mercato chiuso, io voglio pensare solo alla partita di domani".