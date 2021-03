Spezia-Cagliari, Piccoli: “Contento per la prestazione e per il gol. Il nostro segreto? Vi dico la mia”

Lo Spezia trova un successo di fondamentale importanza sul Cagliari.

Una vittoria utile per il morale e per muovere la classifica, contro una società che sta provando a risollevarsi. I liguri hanno giocato una partita accorta, concedendo poco agli avversari e colpendo alla prima distrazione. Protagonista della serata è stato Roberto Piccoli che nel post partita ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il giovane centravanti è soddisfatto per il risultato e per la prestazione personale: “Sono contento di aver segnato questo gol utile per la squadra, lo dedico allo staff tecnico-sanitario, al mister, alla società, ai tifosi. Nel finale ero in panchina, non ce la facevo più, spero che l’arbitro fischiasse la fine. Siamo un gruppo uniti, soffriamo tutti in campo e in panchina, si vede. E’ questa la nostra arma vincente secondo me”.

Piccoli ha trovato la rete personale tra le mura amiche del Picco e l’emozione è ancor più forte: “Sì, molto diverso. Ma anche perché ho segnato al Picco, il nostro stadio, e l’emozione è ancor più forte. Anche se non ci sono i tifosi si sente il calore che ci fa andare ancor più forte”.