Roma-Spezia, Italiano: “Questo successo in Coppa Italia è la vittoria di 30 ragazzi. Adesso testa a sabato”

Le parole del tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa post gara, dopo la brillante vittoria dell’Olimpico, ai supplementari degli ottavi di finale di Coppa Italia, contro lo Roma di Paulo Fonseca per 2-4. Di seguito le dichiarazioni del tecnico degli “Aquilotti”.

“E’ stata dimostrata mentalità e che il lavoro che si fa con tutti porta dei frutti. C’erano tanti debuttanti, l’approccio è stato straordinario. Vincendo in questo modo va dato merito ai giocatori. E’ la vittoria di 30 ragazzi, l’allenatore poi pretende di vedere da tutti cosa si fa in allenamento. Se la gara di questa sera servirà per preparare la sfida di sabato? Sia per noi che per la Roma vedere cosa ha funzionato e cosa non sarà importante. Ci serviranno questi giorni per perfezionare qualcosa. Affrontarla sabato sarà ottimo per noi dopo questi buoni risultati”.