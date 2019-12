Torino-Spal, Semplici: “E’ il momento dei fatti, ecco cosa chiedo alla squadra. Stia a casa chi…”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Torino-Spal, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani sera allo Stadio “Olimpico-Grande Torino”, il tecnico della Spal Leonardo Semplici è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui da Andrea Petagna e compagni, reduci da tre sconfitte di fila maturate in campionato contro Inter, Brescia e Roma.

“Credo sia arrivato il momento dei fatti per noi. Dobbiamo provare a fare risultato, perché abbiamo bisogno di questo. Sappiamo di affrontare una gara di grande valore. Dovremo andare lì per fare la partita e conquistare la vittoria, senza pensare di andare a giocare per un pareggio. Domani mi interessa la prestazione, voglio fare una partita di grande pressione e convinzione. Non abbiamo niente da perdere. Starà solo a noi tirare fuori le qualità per tutta la durata della gara. La fiducia della dirigenza fa piacere. L’unità che ci è stata dimostrata è una cosa importante. Chi se la sente può continuare ad aiutarci, ma chi non ci crede deve stare a casa. Sarà un aspetto importante anche nelle prossime settimane”, sono state le sue parole.

SINGOLI – “Strefezza e Di Francesco dal primo minuto? Stiamo valutando. Già è una cosa importante averli recuperati. Vedremo domani. In linea di massima farò le stesse scelte di Roma. Se Cionek può agire sulla fascia? Non è il suo ruolo, ma lo sta ricoprendo con grande determinazione. Valuteremo, anche alla luce dei ritorni di Di Francesco e Strefezza. Missiroli? Guardano i test è quello che corre di più. Simone sta facendo un campionato in cui ha dimostrato qualche difficoltà, ma sotto l’aspetto caratteriale e fisico è uno dei nostri migliori giocatori a centrocampo. Magari in un qualche momento ha dimostrato poca lucidità, però bisogna valutare domenica dopo domenica come sta. Schierare Di Francesco può essere in rischio? Stiamo valutando questo. Se farlo giocare 60 minuti o se farlo entrare a partita in corso, ricordandoci della ricaduta dell’ultima volta. Ha comunque le qualità per darci un valore aggiunto in campo”.

OBIETTIVO SALVEZZA – “Se c’è qualcuno che non crede al progetto? No, ma dobbiamo essere uniti perché è sempre stato il nostro punto di forza in questi anni. Siamo andati sempre contro tutti e tutto. Una situazione come questa non l’abbiamo mai vissuta e quindi bisogna che tutto l’ambiente dimostri unità, guardando all’obiettivo. Noi ci vogliamo salvare e cercheremo di farlo in tutti modi. Tutti dobbiamo remare dalla stessa parte, pensando alla volontà di rimanere in Serie A”, ha concluso Semplici.