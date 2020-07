Spal-Torino, Di Biagio: “Segnali positivi, ma volevamo la vittoria. Reca? Svelo il perchè della sua assenza”

Non vanno oltre il pari Spal e Torino.

Dividono la posta in palio ferraresi e granata al termine della sfida andata in scena questa sera al “Paolo Mazza”. Un risultato analizzato dal tecnico biancazzurro Gigi Di Biagio, intervenuto in conferenza stampa nel post-gara, per analizzare la prova offerta dalla sua squadra.

“Una partita dove volevamo la vittoria, abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete per cercare di andare a segno. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti motivi. Sono andati molto bene tutti quanti. Eravamo curiosi di vederli all’opera, anche per valutare il vivaio e il lavoro della SPAL in virtù della prossima stagione. Si stanno allenando bene con noi e sono contento di aver dato questa opportunità. Assenza di Reca? Si è trattato di un problema famigliare ed è dovuto andare in Polonia”.

Chiosa finale sul contatto dubbio tra Nkoulou e D’Alessandro, avvenuto nell’area di rigore granata: “Non molto perché gli obiettivi erano altri, ma un punto ci aiuterà ad essere più positivi. So che per l’ennesima volta non ci hanno dato un rigore. Dopo Inter e Roma, sono state situazioni importanti valutate in maniera sfavorevole per noi. Siamo sfortunati”.