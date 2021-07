Spal, Tacopina ha firmato il preliminare per l’acquisizione delle quote: la nota

Previsto il passaggio di proprietà per il 7 agosto

Significativo passo avanti per la vendita della Spal.

Joe Tacopina ha firmato il preliminare che lo impegna ad acquistare la Spal dalla famiglia Colombarini. Il contratto anticiperà la firma ufficiale del passaggio di proprietà, prevista per il 7 agosto: data che sancirà lo storico passaggio della Spal alla proprietà statunitense. Pronta la quarta avventura nel calcio italiano per Tacopina, che si prepara a rilevare la Spal dopo le parentesi Roma, Bologna e Venezia. A darne notizia è lo stesso club ferrarese tramite una nota ufficiale.

"Il Club biancazzurro comunica che nella giornata di ieri, venerdì 16 luglio, è stato sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisizione della totalità delle quote di S.P.A.L. srl da parte del gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, successivo alla conclusione dell’attività di due diligence attualmente in corso. La stipula notarile avverrà presumibilmente nei primi 15 giorni del mese di agosto".