Spal, Tacopina accende speranze in Lega Pro: Inzaghi è il sogno per la panchina

La Spal dopo la retrocessione in Serie C sogna il grande colpo per la panchina. Filippo Inzaghi è il nome di Joe Tacopina

La Spal dopo una stagione travagliata è retrocessa direttamente in Lega Pro con una giornata d'anticipo rispetto al termine della regular season. Un fallimento da dividere tra proprietà, dirigenza , corpo tecnico e giocatori. Joe Tacopina non è stato all'altezza di credere in Daniele De Rossi dopo l'esonero di Venturato. Ha puntato su Fabio Lupo per la direzione sportiva, per poi allontanarlo. Incredibile le dichiarazioni di metà stagione, nelle quali il patron statunitense parlava di playoff. La scelta su Oddo si è rivelata inefficiente, quando ormai la via per la Lega Pro era stata imboccata.

Il gruppo poteva dare di più, come il totem Radja Nainggolan. Ma se manca stabilità nei piani superiori, e la panchina traballa continuamente, il calcio porta memoria: è difficile per tutti, soprattutto in Serie B. Dall'estate si ripartirà per programmare la prossima stagione di Serie C, che chiamerà la Spal a lottare per un'immediata risalita.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il presidente del club biancazzurro starebbe pensando a Filippo Inzaghi per la panchina.

L'ex allenatore di Milan e Bologna tra le altre, dopo aver portato il Benevento in Serie A, ha rimediato un immeritato esonero a Brescia nell'annata precedente a questa, prima di accettare la proposta triennale della Reggina in estate. Con un accordo del genere, l'attuale allenatore dei calabresi non dovrebbe essere in discussione, ma l'incontro previsto tra Inzaghi e la dirigenza, al termine della corrente stagione agonistica non lascia positivi presagi.

Il mister nativo di Piacenza ha comunque raccolto importanti risultati nella sua esperienza a tinte granata: 52 punti in 37 giornate, di cui cinque rimossi dalla penalizzazione. Quindi, senza quest'ultima sarebbero stati playoff certi per Fabbian e compagni. Molto passa dall'ultimo turno del torneo cadetto, nel quale la Reggina affronterà l'Ascoli venerdì 19 maggio. Per poi restare in attesa dei risultati dagli altri campi.

Inoltre, Tacopina in caso di accordo con Inzaghi, andrebbe a ricomporre uno pseudo duo già visto a Venezia in Serie C. I due erano nelle rispettive cariche all'interno del club lagunare che venne promosso in Serie B nel 2017 e che poi raggiunge i playoff l'anno successivo, sempre in cadetteria.