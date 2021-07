Spal, senti Tacopina: “Così riporterò il club in Serie A. Noi come l’Atalanta”

Le dichiarazioni rilasciate da Joe Tacopina dopo aver firmato il contratto preliminare per l’acquisizione delle quote della Spal

"Il mio obiettivo è quello, riportare la Spal in Serie A e poi ai livelli degli anni sessanta. Se guardo a quello che ha fatto l’Atalanta e penso allo stadio Mazza, alla base dei tifosi e al settore giovanile ottimo che già ci sono, mi dico: non ci sono ragioni per non fare come l’Atalanta". Parola di Joe Tacopina. Lo scorso 16 luglio il noto avvocato manager e avvocato newyorkese ha firmato il contratto preliminare per l’acquisizione della totalità delle quote della Spal, successivo alla conclusione dell’attività di due diligence, con la stipula notarile che avverrà presumibilmente nei primi 15 giorni del mese di agosto.

"Il 9 agosto, tornerò e poi starò a Ferrara per altre tre settimane per mettere in piedi la struttura, incontrare tutti, presentare il management. Tutte cose che devo fare di persona. A Ferrara ho trovato alcune persone valide come Gazzoli e Zamuner, io porterò con me Massimo Tarantino che per me è la versione più moderna del direttore sportivo nel calcio italiano, bravo con i giovani e nell’analisi dei dati. Per una squadra come la Spal è ideale, dobbiamo essere rapidi a capire il talento dei giocatori sfruttando i dati. Con l’allenatore parlavo da due mesi, ha accettato di venire quando ha saputo che arrivavo anche io. Fa un calcio che mi piace", ha dichiarato lo stesso Tacopina ai microfoni de "Il Resto del Carlino".

"Io sarò l’investitore principale. Il primo partner sarà John Pavia, uomo d'affari di grande successo, siamo amici da trent’anni, facevamo il pubblico ministero insieme. Gli altri nomi li faremo al momento giusto, ma saremo un gruppo forte. Ci sono anche tre soci coinvolti in Academy negli Stati Uniti, dove il calcio è uno sport che va fortissimo tra i bambini. Faremo le cose in modo diverso dal solito, ho già preso contatti col consolato italiano. La cifra di 16 milioni per chiudere l’affare è giusta? Sì, è corretta. Quest’anno metteremo dentro 10 milioni cash sulla squadra. Quale sarà il mio ruolo? Farò il secondo portiere. Scherzo, sarò il presidente. Io faccio tutto quello che posso per vincere, l’ho fatto per il Bologna e il Venezia, lo farò per la Spal", ha concluso.