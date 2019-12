SPAL, Semplici su Chiesa: “E’ un gran giocatore, farà carriera. Spero però che contro di noi…”

La Spal va in vacanza, ma non mancano i pensieri sulle prossime sfide in programma.

Leonardo Semplici, tecnico dei biancazzurri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida del 12 gennaio, al Franchi, contro la Fiorentina. Il coach toscano si è soffermato sul talento viola classe ’97 Federico Chiesa: “Enrico è stato un mio giocatore in C2 al Figline e ritrovarlo mi ha fatto molto piacere. All’epoca ho conosciuto Federico che faceva il raccattapalle a bordocampo. E’ un grande giocatore che farà una grande carriera. Gli auguro il meglio anche se spero che contro di noi a questo giro si prenda un turno di riposo visto che ci ha punito spesso in passato. Il padre è stato un grande giocatore e lui lo diventerà senza dubbio“.

