Spal, raid nel centro sportivo ‘Fabbri’: rinvenuta testa di maiale mozzata

Rivenuta una testa di maiale davanti al centro sportivo della Spal.

E’ questa la macabra scoperta fatta qualche ore fa in via Copparo. Le ultime prestazioni della squadra, ormai retrocessa dopo una stagione opaca, hanno fatto infuriare la frangia più calda dei tifosi ferraresi. Rabbia culminata nella giornata di oggi con l’affissione di uno striscione recitante “Via i porci da Ferrara”. Ad essere rinvenuta, inoltre, anche una testa di maiale abbandonata fuori il Centro Sportivo biancazzurro.

L’episodio, come riporta “La Gazzetta dello Sport”, è stato prontamente denunciato attraverso i social network dalla presidentessa del Centro Coordinamento Spal Club. “Le proteste si possono anche fare ma c’è modo e modo. Non so chi sia stato a mettere lo striscione presso il Centro Sportivo G.B Fabbri, ma usare la testa decapitata di un povero suino è veramente di cattivo gusto e di sicuro non fa onore alla nostra tifoseria, che merita di meglio per come si è sempre comportata. Forza Spal”, ha scritto Valentina Ferozzi.