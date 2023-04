Spal-Perugia, Oddo: “Gara da vincere ma non decisiva. Nainggolan un vincente”

Le dichiarazioni di Massimo Oddo, tecnico della Spal, alla vigilia del match di Serie B contro il Perugia.

Nella trentacinquesima giornata di Serie B, va in scena al "Paolo Mazza" di Ferrara lo scontro salvezza tra Spal e Perugia. Estensi reduci da quattro risultati utili di fila ma attualmente al penultimo posto, distanti un solo punto dagli umbri appaiati in zona playout. Alla vigilia della gara, in programma domani 30 aprile alle 16:15, il tecnico della Spal Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Che sia una partita di vitale importanza, è normale e lo sappiamo tutti. È una partita da vincere, perché prendere i tre punti vuol dire scavalcare sicuramente una squadra ed avvicinarsi ad un’altra, quindi abbiamo preparato questo match per raccogliere il massimo risultato. Immagino che avrà fatto la stessa cosa anche il Perugia, Castori è un allenatore esperto che ha affrontato già tante gare di questo tipo ed il suo Perugia è una squadra aggressiva, che accetta i duelli e non a caso è una delle formazioni che ne ha vinti di più di tutto il campionato. Noi sicuramente dovremo mettere in campo, davanti a tutto, il carattere, l’orgoglio, la personalità ed allo stesso tempo l’umiltà e la voglia di portare a casa un risultato che per noi è essenziale. Turno decisivo no, perché ci sono altre tre partite e come affronteremo questa partita dovremo farlo anche nelle prossime tre perché abbiamo bisogno di raccogliere più punti possibili, ma è comunque un punto di partenza. Abbiamo la certezza che una vittoria ci consentirebbe di superare una squadra ed avvicinarne un’altra, ma in questo momento dobbiamo pensare solo a noi stessi e non alle altre partite"

L'ex tecnico di Udinese e Padova si sofferma infine su Radja Nainggolan, recuperato e possibile titolare per la delicata sfida salvezza: "Radja è un vincente e non gli piace perdere neanche la partitella in allenamento, un po’ come me. È un giocatore importante per noi, anche per quello che trasmette ai ragazzi e averlo in campo, al di là della prestazione in sé, è comunque una presenza che pesa. Io mi auguro di averlo a disposizione per più tempo possibile durante la gara"