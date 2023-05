Spal-Parma, Oddo: “Sappiamo di dover vincere, credo nella salvezza” E sui tifosi…

“Domani dobbiamo avere lo spirito di una squadra consapevole del fatto che se non ottiene una vittoria finisce in Serie C. Andiamo in campo sapendo di dover vincere la prima delle due battaglie, siamo tutti consapevoli di questo e cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo in campo contro una squadra forte e che sta facendo bene. Sappiamo che si può vincere con tutti e perdere con tutti, quindi questa non è una partita persa in partenza. Serviranno sacrificio e sofferenza per ottenere una vittoria che ci manterrebbe in corsa. Mi aspetto una squadra che vada in campo dando tutto, a prescindere da ruoli e giocatori, domani tutti devono mettere le proprie disponibilità a favore del gruppo".

Spazio, poi, ad un analisi sul momento della squadra: "Vivere queste situazioni non è bello per un calciatore e non lo è nemmeno per un allenatore, io faccio parte di un gruppo e di una squadra che è penultima in classifica e, quindi, in questo momento mi sento responsabile tanto quanto tutte le altre componenti di questa società. Nessuno può esimersi dalle proprie responsabilità, quello che conta è che se le cose vanno male vanno male per tutti. Io vivo questa situazione quotidianamente insieme al mio staff con il quale diamo tutto quello che abbiamo per mettere i ragazzi nelle condizioni di dare il meglio, possiamo sbagliare tutti ma il massimo impegno non è in discussione. La contestazione in aeroporto non mi sposta molto, perché è sacrosanta ed anzi me la sarei aspettata anche prima, ma io non ho bisogno di una contestazione per trovare stimoli, anche se magari a qualche giocatore può essere servita. I tifosi soffrono per questa maglia e se uno viene allo stadio sostenendoti per 36 partite incondizionatamente nonostante un’annata pessima, quando ti contesta non gli puoi dire nulla perché hanno tutto il diritto di farlo. Come riceviamo gli applausi quando va bene, dobbiamo avere il dovere di ricevere insulti quando le cose vanno male, ma questo fa parte del mondo del calcio e della vita in generale".